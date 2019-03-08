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Умер Владимир Этуш

09.03.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.

Актеру было 96 лет.

Информацию о смерти Этуша подтвердили директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и дочь артиста Раиса. Крок в беседе с ТАСС рассказал, что актер попал в больницу 8 марта и скончался 9-го в 12:30. Место и время прощания станут известны позднее.

Дочь Этуша предположила, что у ее отца отказало сердце, сообщается в Telegram-канале RT.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».


 
 
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Умер народный артист СССР, актер Владимир Этуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пятого канала.
 
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