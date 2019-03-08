ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: "Экономический аншлюс Беларуси Россией неизбежен"

09.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Однако сохранение формальной независимости Беларуси и особенности экономической политики России предоставляют нам определенное «окно возможностей» для самостоятельного развития и в перспективе для выхода из зависимости.

Эксперт: "Экономический аншлюс Беларуси Россией неизбежен"
Фото: Reuters

Экономический аншлюс Беларуси Россией стал практически неизбежностью, пишет belgazeta.by

 

Но это «окно» очень небольшое и вполне может быстро закрыться, если мы и дальше будем придерживаться уже архаичной и сегодня губительной для нас «белорусской модели» в экономике.

 

Для оценки нашего возможного будущего в экономической интеграции с Россией стоит посмотреть, что сегодня представляет собой ее экономика. Для ее характеристики как приполярного африканата с рудиментами современных производств есть все основания.

 

Честно говоря, большая часть доступных мне численных оценок в российской экономике датирована 2010г. Поскольку в последующие годы никаких прорывов в экономике России не произошло, эти данные могут быть взяты за основу и при оценке сегодняшнего состояния ее экономики.

 

Да, Россия большая. И экономика ее большая. По уровню ВВП страна в некоторые годы входила в топ-5 в мире (если цена на нефть позволяла). В то же время по уровню добавленной стоимости в промышленности в расчете на душу населения страна занимает в мире 55-е место.

 

Попробуйте представить, какие 54 страны по этому показателю будут выше России! По Беларуси нет данных, но, похоже, мы еще ниже в этой номинации. Где намного выше России такие «промышленные гиганты», как Греция, Уругвай, Польша, Эстония, Словакия.

 

В то же время Россия занимает 1-е место в мире по доле торговли в ВВП. Имеет неплохо развитую финансовую систему, и доходы банков даже сегодня, в кризис, продолжают расти. Финансы вместе с торговлей и природной рентой и составляют основу ВВП страны.

 

Нельзя сказать, что такое положение устраивает Кремль. Начиная с 2009г. правительство рассматривает реиндустриализацию страны как основную задачу. Есть планы, поручения, рабочие группы - и ничего в сухом остатке.

 

Что может ждать Беларусь при интеграции ее экономики с такой российской? Все зависит от того, сумеет ли Россия выдержать давление западных санкций и найти свой путь реиндустриализации.

 

Пока, честно говоря, никаких признаков того, что Россия готова идти по этому пути, нет. Поскольку путь этот труден, требует адекватных задаче внутренних накоплений и использование их исключительно на инвестиции. Нужно разобраться, куда, как и кому инвестировать.

 

Обобщая международный опыт, выдающийся польский экономист Игнацы Сакс в свое время сформулировал алгоритм вывода экономики страны на траекторию развития. Алгоритм начинается с вопроса: какую часть национального дохода страна готова потратить на развитие?

 

Вопрос, скорее, политический. И для России, и для Беларуси. Известно из международного опыта, что для экономического роста в 10% в год необходимо инвестировать не менее 20% ВВП.


 


Проблема в том, что для реиндустриализации что России, что Беларуси требуются инвестиции намного большие, чем могут аккумулировать наши правительства. Для Беларуси - это около $100 млрд., для России - $1,5 трлн. Пока реально инвестируют 2-3% от необходимых сумм.

 

Из нашего исторического опыта известно, что сталинская индустриализация потребовала и масштабного ограбления крестьянства, и широкого применения труда зеков.

 

Послевоенное восстановление разрушенной страны и вывод ее на передовые рубежи были оплачены десятилетиями работы в колхозах за «палочки» трудодней и сверхнизкими зарплатами в городах. Иначе нужные суммы собрать было невозможно.

 

Но советское наследство проели и в России, и в Беларуси. Для экономики большой роли не играет, что в России часть накоплений вывезена чьими-то частными сверхдоходами, а в Беларуси ушла на незаработанное развитие социальной сферы и сравнительно меньше разворовано.

 

В обоих случаях деньги из экономики изъяты. То положение, в котором находятся наши страны сегодня, требуют соизмеримых, с опытом индустриализации, усилий всей страны.

 

И стоит, наконец, прекратить разговоры о желательности прихода в сегодняшней ситуации в страну иностранного капитала. «Вашингтонский консенсус», когда страна доверяет свое развитие только иностранному капиталу, готовясь его обслуживать, еще никого до добра не довел.

 

Да, иностранный капитал может сыграть в процессе реиндустриализации существенную, но только вспомогательную роль. Известно, что в мире полно желающих разделить чужой успех, но всегда мало желающих разделить чужую беду. Будет в стране рост экономики - и звать не надо, капитал со всех сторон подтянется. А на развал приходят только авантюристы.

 

Вот здесь и возникает политический вопрос. Допустим, какими-то мерами (приватизацией, налогами, проч.) удалось начать собирать средства на реиндустриализацию. И кому их можно доверить для проведения нужных инвестиций?

 

Правительству России, где вся администрация поражена коррупцией в невообразимой степени и любые государственные активы рассматриваются как добыча? Правительству Беларуси, где тоже, конечно, подворовывают, но еще больше теряют из-за глупости, некомпетентности и показушных акций руководства?


 


Что делать с массовым негодованием, когда придется снижать уровень жизни населения ввиду деградации имеющейся промышленности? И вообще с обывателем, составляющим большинство электората, которому надо все и прямо сейчас?

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако сохранение формальной независимости Беларуси и особенности экономической политики России предоставляют нам определенное «окно возможностей» для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко объявил об избавлении Украины от "культурной оккупации"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика