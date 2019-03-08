Экономический аншлюс Беларуси Россией стал практически неизбежностью, пишет belgazeta.by

Но это «окно» очень небольшое и вполне может быстро закрыться, если мы и дальше будем придерживаться уже архаичной и сегодня губительной для нас «белорусской модели» в экономике.

Для оценки нашего возможного будущего в экономической интеграции с Россией стоит посмотреть, что сегодня представляет собой ее экономика. Для ее характеристики как приполярного африканата с рудиментами современных производств есть все основания.

Честно говоря, большая часть доступных мне численных оценок в российской экономике датирована 2010г. Поскольку в последующие годы никаких прорывов в экономике России не произошло, эти данные могут быть взяты за основу и при оценке сегодняшнего состояния ее экономики.

Да, Россия большая. И экономика ее большая. По уровню ВВП страна в некоторые годы входила в топ-5 в мире (если цена на нефть позволяла). В то же время по уровню добавленной стоимости в промышленности в расчете на душу населения страна занимает в мире 55-е место.

Попробуйте представить, какие 54 страны по этому показателю будут выше России! По Беларуси нет данных, но, похоже, мы еще ниже в этой номинации. Где намного выше России такие «промышленные гиганты», как Греция, Уругвай, Польша, Эстония, Словакия.

В то же время Россия занимает 1-е место в мире по доле торговли в ВВП. Имеет неплохо развитую финансовую систему, и доходы банков даже сегодня, в кризис, продолжают расти. Финансы вместе с торговлей и природной рентой и составляют основу ВВП страны.

Нельзя сказать, что такое положение устраивает Кремль. Начиная с 2009г. правительство рассматривает реиндустриализацию страны как основную задачу. Есть планы, поручения, рабочие группы - и ничего в сухом остатке.

Что может ждать Беларусь при интеграции ее экономики с такой российской? Все зависит от того, сумеет ли Россия выдержать давление западных санкций и найти свой путь реиндустриализации.

Пока, честно говоря, никаких признаков того, что Россия готова идти по этому пути, нет. Поскольку путь этот труден, требует адекватных задаче внутренних накоплений и использование их исключительно на инвестиции. Нужно разобраться, куда, как и кому инвестировать.

Обобщая международный опыт, выдающийся польский экономист Игнацы Сакс в свое время сформулировал алгоритм вывода экономики страны на траекторию развития. Алгоритм начинается с вопроса: какую часть национального дохода страна готова потратить на развитие?

Вопрос, скорее, политический. И для России, и для Беларуси. Известно из международного опыта, что для экономического роста в 10% в год необходимо инвестировать не менее 20% ВВП.









Проблема в том, что для реиндустриализации что России, что Беларуси требуются инвестиции намного большие, чем могут аккумулировать наши правительства. Для Беларуси - это около $100 млрд., для России - $1,5 трлн. Пока реально инвестируют 2-3% от необходимых сумм.

Из нашего исторического опыта известно, что сталинская индустриализация потребовала и масштабного ограбления крестьянства, и широкого применения труда зеков.

Послевоенное восстановление разрушенной страны и вывод ее на передовые рубежи были оплачены десятилетиями работы в колхозах за «палочки» трудодней и сверхнизкими зарплатами в городах. Иначе нужные суммы собрать было невозможно.

Но советское наследство проели и в России, и в Беларуси. Для экономики большой роли не играет, что в России часть накоплений вывезена чьими-то частными сверхдоходами, а в Беларуси ушла на незаработанное развитие социальной сферы и сравнительно меньше разворовано.

В обоих случаях деньги из экономики изъяты. То положение, в котором находятся наши страны сегодня, требуют соизмеримых, с опытом индустриализации, усилий всей страны.

И стоит, наконец, прекратить разговоры о желательности прихода в сегодняшней ситуации в страну иностранного капитала. «Вашингтонский консенсус», когда страна доверяет свое развитие только иностранному капиталу, готовясь его обслуживать, еще никого до добра не довел.

Да, иностранный капитал может сыграть в процессе реиндустриализации существенную, но только вспомогательную роль. Известно, что в мире полно желающих разделить чужой успех, но всегда мало желающих разделить чужую беду. Будет в стране рост экономики - и звать не надо, капитал со всех сторон подтянется. А на развал приходят только авантюристы.

Вот здесь и возникает политический вопрос. Допустим, какими-то мерами (приватизацией, налогами, проч.) удалось начать собирать средства на реиндустриализацию. И кому их можно доверить для проведения нужных инвестиций?

Правительству России, где вся администрация поражена коррупцией в невообразимой степени и любые государственные активы рассматриваются как добыча? Правительству Беларуси, где тоже, конечно, подворовывают, но еще больше теряют из-за глупости, некомпетентности и показушных акций руководства?









Что делать с массовым негодованием, когда придется снижать уровень жизни населения ввиду деградации имеющейся промышленности? И вообще с обывателем, составляющим большинство электората, которому надо все и прямо сейчас?