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Шенген за 80 евро: что мешает Минску и Брюсселю снизить стоимость виз

09.03.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Беларусь может оказаться среди стран, для которых Евросоюз увеличит стоимость шенгенской визы.



Беларуси и ЕС заключить соглашение об упрощении визового режима - у DW.
Белорусы лидируют по количеству выданных шенгенских виз на 100 тысяч населения и имеют самый маленький процент отказов в их получении. Тем не менее согласно новой визовой политике ЕС, которая начнет действовать, как ожидается, не ранее осени, шенген для белорусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро, если стороны не достигнут соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Если этой цели все же удастся добиться, цена шенгенской визы для граждан РБ снизится до 35 евро - именно столько платят за нее граждане Азербайджана, Армении и России. Официальный диалог на тему либерализации визового режима между Беларусью и Евросоюзом ведется с 2014 года. В прошлом году появилась информация о том, что переговоры находятся на завершающем этапе, но вышеупомянутые соглашения до сих пор не подписаны, и о сроках подписания не сообщается.

Новая визовая политика Евросоюза

20 февраля в Евросоюзе приняли решение об изменениях в визовой политике. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новые правила визовой политики ЕС сделают процедуру получения шенгена более гибкой. Теперь подать заявку на получение визы можно будет за 6 месяцев до поездки, дети от 6 до 18 могут быть освобождены от уплаты сбора, а путешественники с положительной визовой историей могут рассчитывать на многократные долгосрочные визы. Но главное изменение касается стоимости виз: теперь они подорожают с 60 до 80 евро.


Новые правила будут касаться около ста стран, которые имеют стандартный визовый режим с Европейским Союзом. Изменения не затронут государства, которые имеют безвизовый режим с ЕС - среди них развитые страны, ряд государств Латинской Америки, а также Грузия и Украина. Соглашение об упрощении визового режима уже заключено Брюсселем с Арменией, Азербайджаном и Россией - для них виза стоит 35 евро, и новая визовая политика в отношении граждан этих государств тоже не будет применяться.

У Беларуси еще есть время добиться снижения стоимости виз: новые правила начинают действовать не сразу. Сначала их должен одобрить Европарламент, затем Совет ЕС вместе с Европарламентом примут постановление, которое вступит в силу спустя 6 месяцев. По некоторым оценкам, новые правила могут начать действовать уже осенью этого года.

Последний шаг на пути к упрощению визового режима между ЕС и Беларусью

И в Минске, и в Брюсселе констатируют, что переговоры об упрощении визового режима находятся на заключительной стадии. МИД Беларуси в прошлом году заявил, что в переговорах с ЕС по поводу визового соглашения стороны достигли приемлемых для обеих сторон договоренностей, но детали переговоров белорусские дипломаты раскрывать не стали.

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин (Andrea Wiktorin) в интервью Tut.by рассказала, что на пути упрощения визового режима осталось сделать последний шаг. Она также выразила надежду, что Минск и Брюссель успеют подписать соглашение до момента подорожания виз.

Польша хочет больше консульских сотрудников

Последним препятствием, мешающим заключению соглашения об упрощении визового режима, Андреа Викторин, а также белорусский МИД называют требование Польши увеличить количество консульских работников в РБ. Посол Польши в Беларуси Артур Михальски считает, что подписание соглашения приведет к росту числа заявок на получение виз, и поэтому польской стороне нужно больше сотрудников консульства. "Мы думали, что в этом вопросе найдем понимание белорусской стороны, но неожиданно появились проблемы", - рассказал Михальски.

Директор центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров не считает этот вопрос принципиальным. Глава МИД Беларуси Владимир Макей также заверил, что в "польском требовании нет ничего страшного - и Беларусь, и Евросоюз могли бы найти компромисс по этому вопросу, но есть и другие нюансы".

Соглашение о реадмиссии - тайна за семью печатями

Такими нюансами могут быть действие соглашения о реадмиссии во время переходного периода, биометрические паспорта для дипломатов и оговорки в договоре о возможности его заморозки в случае новых санкций со стороны ЕС, считает Егоров.

Вместе с тем он указывает, что это лишь догадки, так как общественность не информируется адекватным образом о том, что происходит: "Из официальных релизов и белорусской, и европейской сторон мало что понятно о ходе переговоров, существующих проблемах и сроках их разрешения".

В пресс-службе Еврокомиссии в ответ на запрос DW пояснили, что "во время пятого раунда переговоров, которые прошли в Брюсселе 11 октября 2018 года, Беларусь и Евросоюз достигли договоренностей по основным вопросам. После прояснения оставшихся нерешенных технических вопросов обе стороны смогут запустить соответствующие внутренние имплементационные процедуры, которые необходимы для заключения и вступления в силу соглашений".


 
Теги: Минск
 
 
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