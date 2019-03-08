Главный тренер минского «Динамо» подводит итоги межсезонья





Фото: ФК «Динамо» (Минск)





— Роман Михайлович, прошел месяц, как вы приняли минское «Динамо» и уже можно подвести первые итоги. Тяжело принималось решение возглавить «Динамо»?





— Да, я уже говорил ранее в интервью вашим российским коллегам, что после ряда лет работы ассистентом хотел попробовать себя в роли главного тренера. Реализовывать свои личные идеи на футбольном поле — это нормальное желание для каждого тренера, отдающего футболу на протяжении всей карьеры свои здоровье, силы и время.





А минское «Динамо» — это клуб с именем, с историей. Перед ним всегда стоят высокие цели, и принять предложение такого клуба — честь для любого специалиста. Не скрою, и для меня тоже.





— Обычно программа сбора готовится задолго до его начала. Формируется состав, пишется программа подготовки, подбираются соперники. Вам же, из-за позднего назначения, пришлось работать «с листа» и в вашем распоряжении было чуть более месяца. Это много или мало? Что успели сделать, на что не хватило времени?





— Давайте правильно расставим акценты и будем исходить из того, что есть: в межсезонье большая группа квалифицированных игроков покинула минское «Динамо».





Я приехал и увидел, что с командой работает большая группа молодежи. Отсюда и обозначилась главная задача подготовительного этапа — укомплектовать команду.





Она решалась практически до последних дней заключительного сбора — Чочиева, Тигиева, Дьякова мы подписали буквально за три-четыре дня до возвращения в Минск





— Болельщиков тревожило, что команда в контрольных спаррингах мало побеждала, мало забивала голов, не играла подряд несколько матчей одним составом, и вообще информации было не так уж много …





— Не потому ее было немного, что нам так хотелось. Это вытекало из того, действительно большого объема работы, который мы выполняли в подготовительном периоде. До последних дней мы просматривали очень много игроков: много футболистов приезжало, мы их смотрели, кто-то не подходил, мы их отправляли, приезжали другие. Поэтому у нас и не получалось сыграть одним составом.





И по ходу того, как игроки к нам приходили, мы делали какие-то выводы и принимали те решения, которые помогут нам правильно поставить ту игру, в которой будут максимально эффективно использованы сильные стороны имеющихся у нас игроков.





— Тренерский штаб сформирован окончательно?





— Да. Помогать мне будут Денис Попов и Артем Челядинский. Это мое решение, мое пожелание — обязательно в тренерском штабе иметь в помощниках белоруса. Человека, который знает чемпионат, знает менталитет страны, знает игроков.





Владимир Власенко — тренер по физподготовке, Иван Пилипчук — тренер-аналитик, Александр Мартешкин — тренер вратарей.





Напомним, уже 10 марта «Динамо» сыграет первый матч 1/8 Кубка Беларуси против «Слуцка».



