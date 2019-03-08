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Незаконный ввоз: из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз

09.03.2019 13:27 — Разное | Партизан  
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Из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз. Как сообщает Государственный таможенный комитет, машину, которая везла товар через нашу страну в Казахстан, остановили в пункте пропуска "Котловка".


Фото: Государственный таможенный комитет

Фура Renault литовской фирмы-перевозчика прибыла на границу с товаром "концентрат танталита". В момент прибытия транспортного средства сработали стационарные системы радиационного контроля. Таможенная служба вызвала МЧС, сотрудники которого определили, что концентрация радиационного фона груза более чем вдвое превышает предельно допустимые нормы. При этом водитель не имел документов, разрешающих перемещение через границу ЕАЭС источника ионизированного излучения. В результате машину вернули на литовскую территорию.

Сегодня 40 установок радиационного контроля в отношении транспортных средств  функционируют в 20 пунктах пропуска на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

 


 
 
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Из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз. Как сообщает Государственный таможенный комитет, машину, которая везла товар через нашу страну в...
 
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