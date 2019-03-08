Незаконный ввоз: из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз

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Фура Renault литовской фирмы-перевозчика прибыла на границу с товаром "концентрат танталита". В момент прибытия транспортного средства сработали стационарные системы радиационного контроля. Таможенная служба вызвала МЧС, сотрудники которого определили, что концентрация радиационного фона груза более чем вдвое превышает предельно допустимые нормы. При этом водитель не имел документов, разрешающих перемещение через границу ЕАЭС источника ионизированного излучения. В результате машину вернули на литовскую территорию.



