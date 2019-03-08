|
Незаконный ввоз: из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз
Из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз. Как
Фото: Государственный таможенный комитет
Фура Renault литовской фирмы-перевозчика прибыла на границу с товаром "концентрат танталита". В момент прибытия транспортного средства сработали стационарные системы радиационного контроля. Таможенная служба вызвала МЧС, сотрудники которого определили, что концентрация радиационного фона груза более чем вдвое превышает предельно допустимые нормы. При этом водитель не имел документов, разрешающих перемещение через границу ЕАЭС источника ионизированного излучения. В результате машину вернули на литовскую территорию.
Сегодня 40 установок радиационного контроля в отношении транспортных средств функционируют в 20 пунктах пропуска на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Литвы в Беларусь пытались провезти радиоактивный груз. Как сообщает Государственный таможенный комитет, машину, которая везла товар через нашу страну в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)