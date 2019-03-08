Минский стадион «Динамо» попал в десятку лучших арен мира

Как ранее сообщал «АиФ», на сайте stadiumdb.com с 3 февраля по 3 марта 2019 года проходило голосование болельщиков по всему миру за лучшую арену. Всего было 27 кандидатов на победу.

В результате голосования пользователей Сети белорусский стадион «Динамо» замкнул десятку лучших. Минская арена получила почти 20 тыс. баллов. Лучшим стал российский стадион «Волгоград-Арена», который получил чуть более 68 тыс. очков.

В то же время по версии голосования профессионального жюри первое место занял венгерский стадион из города Мишкольц. Минский стадион в десятку не попал.

Напомним, минский стадион «Динамо» был построен в 1934 году, после чего несколько раз реконструировался. Последняя реконструкция началась в 2012 году и завершилась в 2018 году. Отметим, что белорусский стадион не в первый раз претендовал на награду «Стадион года». В 2015 году в конкурсе участвовала «Борисов-Арена» и заняла седьмое место.