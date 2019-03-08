Трагедия в Лунинце: мужчина застрелил жену, ее мать и брата

Три трупа с огнестрельными ранениями были обнаружены в одном из домов Лунинца милицейским нарядом после звонка женщины в РУВД о совершении в отношении ее противоправных действий.

Об этом сообщают в Следственном комитете.

На место происшествия прибыли правоохранители, а позже – оперативно следственная группа. По данным следствия, мужчина 66 лет, находясь у тещи 8 марта, застрелил из ружья свою 56-летнюю жену, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата.

После этого мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив. Остальные трое участников трагедии скончались на месте. Убийству предшествовала ссора родственников.

В отношении жителя Лунинца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится в больнице под конвоем. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Ведется следствие.