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Японка 116 лет попала в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый старый человек в мире
Японка Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, признана в субботу самым старым человеком в мире, сообщает руководство "Книги рекордов Гиннесса".
Согласно имеющимся документам, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, она была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. У нее четверо собственных детей и один приемный.
Прежняя рекордсменка, также японка, Тийо Мияко, скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет. Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.
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Японка Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, признана в субботу самым старым человеком в мире, сообщает руководство "Книги рекордов Гиннесса". Согласно имеющимся...
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