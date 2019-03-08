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Порошенко объявил об избавлении Украины от "культурной оккупации"

09.03.2019 14:10 — Разное | Интерфакс  
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За последние пять лет украинский язык занял надежное место в жизни граждан, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил П.Порошенко во время церемонии награждения национальной премией им. Т.Шевченко в субботу в Каневе Черкасской области.

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место. "И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил П.Порошенко.

По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции - "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

В субботу отмечается 205-я годовщина со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко (1814-1861).

 
 
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За последние пять лет украинский язык занял надежное место в жизни граждан, считает президент Украины Петр Порошенко.
 
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