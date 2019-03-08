﻿ Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни

09.03.2019 13:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, где служил актер.

"Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10:00 мск", - сказал "Интерфаксу" К.Крок.

Затем В.Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.

В.Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.

После неудачной попытки поступить в ГИТИС В.Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.

Сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Главный успех пришел к В.Этушу в 1965 году, после роли Купо в драме Эмиля Золя "Западня".

Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" (1971) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

С 1987 года по 2003 год В.Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года - художественный руководитель.

Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот", лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов.

2 апреля 2009 года В.Этуш был избран директором Центрального Дома Актера имени А.А.Яблочкиной (ЦДА), который возглавлял до 21 октября 2011 года.

В.Этуш - народный артист СССР и РСФСР.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, где служил актер....
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь оказалась на 48-м месте в мире по стоимости мобильного интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика