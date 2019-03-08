Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, где служил актер.

"Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10:00 мск", - сказал "Интерфаксу" К.Крок.

Затем В.Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.

В.Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.

После неудачной попытки поступить в ГИТИС В.Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.

Сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Главный успех пришел к В.Этушу в 1965 году, после роли Купо в драме Эмиля Золя "Западня".

Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" (1971) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

С 1987 года по 2003 год В.Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года - художественный руководитель.

Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот", лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов.

2 апреля 2009 года В.Этуш был избран директором Центрального Дома Актера имени А.А.Яблочкиной (ЦДА), который возглавлял до 21 октября 2011 года.

В.Этуш - народный артист СССР и РСФСР.