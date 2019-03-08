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В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры

09.03.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 8 марта около трёх ночи в Лунинецком районе фура насмерть сбила пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пенсионера.  

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, 35-летний водитель за рулём DAF с полуприцепом ехал по трассе М-10. На 379 км перед тягачом оказался 72-летний мужчина, который переходил дорогу. Произошёл наезд.  

В результате аварии пешеход погиб на месте.  

На неделе в Оршанском районе под колёса тягача попала пенсионерка.  

Местная жительница погибла от полученных травм – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта около трёх ночи в Лунинецком районе фура насмерть сбила пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пенсионера.   Как...
 
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