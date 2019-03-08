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В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры
Новости Беларуси. 8 марта около трёх ночи в Лунинецком районе фура насмерть сбила пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пенсионера.
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В результате аварии пешеход погиб на месте.
На неделе в Оршанском районе под колёса тягача попала пенсионерка.
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Новости Беларуси. 8 марта около трёх ночи в Лунинецком районе фура насмерть сбила пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пенсионера. Как...
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