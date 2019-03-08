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Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще
Новости Беларуси. Самый популярный Дед Мороз и его коллеги из разных уголков Беларуси отмечают Масленицу вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сказочных героев народный праздник объединил в Беловежской пуще. В лесную резиденцию Деда Мороза приехали партизанский, студенческий, придвинский и августовский волшебники. Гуляния собрали несколько сотен гостей, в том числе из соседних Польши и Литвы.
В сердце заповедника с самого утра открыты праздничные площадки с традиционными молодецкими забавами: перетягивание каната, бой подушками и масленичный столб. Угощают гостей праздника, конечно, блинами. Символ Масленицы подают со знаменитым пущанским чаем на травах.
Елена Сергейчик, житель Бреста:
Придвинский Дед Мороз:
Во время встречи весны в Беловежской пуще будет подписано соглашение о создании союза Морозов Беларуси. Кульминацией праздника станет обряд сожжения чучела, а также проводы Снегурочки, Матушки Зимы и ее помощниц в Антарктиду на новогоднем экспрессе.
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Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще
Новости Беларуси. Самый популярный Дед Мороз и его коллеги из разных уголков Беларуси отмечают Масленицу вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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