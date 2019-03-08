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Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

09.03.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Самый популярный Дед Мороз и его коллеги из разных уголков Беларуси отмечают Масленицу вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сказочных героев народный праздник объединил в Беловежской пуще. В лесную резиденцию Деда Мороза приехали партизанский, студенческий, придвинский и августовский волшебники. Гуляния собрали несколько сотен гостей, в том числе из соседних Польши и Литвы.

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

В сердце заповедника с самого утра открыты праздничные площадки с традиционными молодецкими забавами: перетягивание каната, бой подушками и масленичный столб. Угощают гостей праздника, конечно, блинами. Символ Масленицы подают со знаменитым пущанским чаем на травах.

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Елена Сергейчик, житель Бреста:
Сегодня хотим отпраздновать весело и жарко. Хотя сегодня нет солнышка, но я думаю, что программа праздничная нам поможет согреться. Все-таки Масленица – это начало весны. Хотелось бы получить немного тепла и вкусных блинов. И проводить зиму.

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Придвинский Дед Мороз:
Дедушка Мороз, во-первых, любит вкусно покушать, конечно, блины. Масленица – это веселье, радость, смех, задор. За это и любим.

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Во время встречи весны в Беловежской пуще будет подписано соглашение о создании союза Морозов Беларуси. Кульминацией праздника станет обряд сожжения чучела, а также проводы Снегурочки, Матушки Зимы и ее помощниц в Антарктиду на новогоднем экспрессе.
 
Теги: Брест
 
 
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