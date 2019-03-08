﻿ После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

09.03.2019 15:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 9 марта в Беларуси продолжили работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно по субботам на связь с населением вышли чиновники разных уровней.

Так, с жителями Могилева сегодня общался заместитель председателя горисполкома. Чуть более 20 человек дозвонились руководителю со своими просьбами.

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

Одна из жительниц поделилась проблемой, из-за которой вот уже неделю вынуждена ночевать у подруги. После замены лифта в подъезде ее дома в квартире слышен очень слабый, но постоянный и монотонный звук. Как оказалось, во время работ в машинном отделении монтажники нарушили шумоизоляцию. Уладить вопрос женщина пыталась с подрядной организацией, но помощи не дождалась. Теперь надежда на городскую администрацию.

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

Галина Колеснёва, житель Могилева:
Сегодня мне зампред конкретно пообещал. Он сразу понял суть проблемы. Мне понравилось, что он сказал – надо ложить звукоизоляцию. Сказал, что это вопрос решаемый и устраним мы быстро.

Мой звонок был правильным решением. И вопрос, надеюсь, будет скоро решен.

После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?

Владимир Дударев, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
В большинстве случаев 90 % все вопросы снимаются в ближайшую неделю. Некие сложные вопросы, которые требуют дополнительного контроля, у нас идут красной линией подконтрольно и в течение положенного месяца вопросы снимаются.

ЖКХ, строительство, дороги – основные темы звонков, поступающих на прямые линии. Нередко люди звонят, чтобы получить консультацию или разъяснение. Практика субботних интерактивов уже доказала свою эффективность. Такой диалог власти с населением помогает чиновникам лучше владеть ситуацией на местах, а для жителей это возможность быстро решить свой вопрос.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 марта в Беларуси продолжили работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно по субботам на связь с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика