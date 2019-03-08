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Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске

09.03.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Новости России. Победительницей женского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стала японка Маи Михара.  

Михара была лидером после короткой программы, поэтому при выступлении в произвольной спортсменка могла позволить себе не рисковать исполнением трудных элементов, чтобы перегнать конкуренток по баллам.  

Маи продемонстрировала каскад двойной аксель и тройной тулуп, и ещё один каскад из тройного лутца, двойного тулупа и двойного риттбергера. В последнем тулупе судьи заметили недокрут, однако это не сильно сказалось на баллах. Итог: за произвольную программу – 144,76 балла, общий балл – 220,58.  

Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Серебряную награду взяла ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева. После короткой программы казахстанская фигуристка шла четвёртой, но исполнив тройные лутц, флип и риттбергер, а также каскад из двойного акселя и двух двойных тулупов Турсынбаева обошла по технике японку. За произвольную программу Элизабет получила 147,20 балла, несмотря на падение с четверного сальхова. Общая оценка – 214,77 балла.  

Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске
Фото: twitter.com/KRASNOYARSK2019  

Бронзовую медаль завоевала россиянка Станислава Константинова. После короткой программы спортсменка шла второй. Тройной лутц закончился приземлением фигуристки на руку, ещё в двух прыжках были недокруты. Константинова продемонстрировала хорошие тройной риттбергер, двойной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа. В итоге Станислава набрала 135,66 балла за произвольную программу и 205,91 балла в сумме.  

Японка Маи Михара взяла золото на Универсиаде в Красноярске
Фото: instagram.com/winteruniversiade2019  

С выступлением фигуристок в короткой программе можно ознакомиться здесь.  
 
 
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Новости России. Победительницей женского одиночного катания на Универсиаде в Красноярске стала японка Маи Михара.   Михара была лидером после короткой...
 
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