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Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек
Новости США. В американском штате Флорида разбился самолет: пять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легкомоторное воздушное судно вылетело из международного аэропорта Тампа и направлялось в воздушную гавань города Пахоки. Готовясь к посадке, пилот потерял управление. В результате самолет рухнул в близлежащее озеро.
На месте крушения работают спасатели. Правоохранители выясняют причины случившегося.
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Новости США. В американском штате Флорида разбился самолет: пять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легкомоторное воздушное судно...
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