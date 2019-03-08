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Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек

09.03.2019 15:03 — Разное | СТВ  
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Новости США. В американском штате Флорида разбился самолет: пять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек

Легкомоторное воздушное судно вылетело из международного аэропорта Тампа и направлялось в воздушную гавань города Пахоки. Готовясь к посадке, пилот потерял управление. В результате самолет рухнул в близлежащее озеро.

На месте крушения работают спасатели. Правоохранители выясняют причины случившегося.

Во Флориде при крушении легкомоторного самолёта погибли пять человек
 
 
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Новости США. В американском штате Флорида разбился самолет: пять человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легкомоторное воздушное судно...
 
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