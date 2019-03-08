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Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша

09.03.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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Новости России. 9 марта печальная новость пришла из Москвы. Не стало народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне актера госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Спасти его не удалось.

Не стало Владимира Этуша. Ему было 96 лет

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша

Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. До последнего он играл на сцене. Спектакль «Бенефис», в котором у актера была ведущая роль, с афиш Вахтанговского убрали только три месяца тому назад.

Зритель навсегда запомнит Этуша по ярким образам в кинолентах. Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», инженер Андрей Брунс из «12 стульев» и стоматолог Антон Семенович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию».

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша

Ушла легенда. 5 знаковых ролей Владимира Этуша
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. 9 марта печальная новость пришла из Москвы. Не стало народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
 
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