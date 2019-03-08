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Сильный ветер в Гродно: пострадали автомобили
09.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Вчера спасатели МЧС дважды выезжали, чтобы ликвидировать последствия
На улице Горького строительные ограждения упали на припаркованный РОВЕР. Спасатели освободили машину. Люди в происшествии не пострадали. На улице Домбровского дерево упало на ПЕЖО. Спасатели помогли хозяину освободить транспортное средство.
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Вчера спасатели МЧС дважды выезжали, чтобы ликвидировать последствия сильного ветра. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
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