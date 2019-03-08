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«Не чувствую себя проигравшей». Азаренко - о матче против Серены Уильямс

09.03.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко поделилась эмоциями после поединка с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе, призналась, что не чувствует себя проигравшей, но искренне поздравила с победой соперницу.


Фото: Reuters

— Несмотря на то, что она — самый сложный соперник, против которого я когда-либо играла в своей жизни, она — мой любимый игрок. Я понимаю, что играю до сих пор потому, что наслаждаюсь испытаниями. Если это легко, если это скучно, то я не хочу играть, — приводит слова Виктории Азаренко официальный сайт WTA.

— Такие вызовы всегда мотивируют меня. Серена — один из тех теннисисток, игры с которыми я всегда жду с нетерпением. Хотя, пожалуй, не во втором раунде. Но такие жеребьевки преследовали меня всю карьеру, и это меня уже не удивляет, — с грустной улыбкой сказала Виктория Азаренко.

Более двух часов две бывшие первые ракетки мира выясняли отношения, показав одну из самых качественных игр в сезоне. В итоге напряженный поединок завершился победой Серены Уильямс, которая довела свое преимущество в очных дуэлях против Азаренко до 18:4.

— Я чувствую, что становлюсь лучше с каждой неделей после открытого чемпионата Австралии. Думаю, сделала довольно хороший шаг вперед в еще на турнире в Акапулько, хотя и не добилась там желаемых результатов.

Игра состоит из маленьких фрагментов, вы знаете. В моей игре нет чего-то большого, чего бы мне не хватало. Задача в том, как собрать все эти фрагменты воедино. Сегодня мне удавалось это в большинстве случаев, хотя и пришлось играть против лучшей теннисистки в истории, и это мотивирует.

— Как я всегда говорила, Серена подталкивает меня к тому, чтобы играть в свой лучший теннис. Я думаю, что сегодня получился хороший матч. Было определенно много хорошего. На самом деле, не чувствую себя проигравшей в этом матче. Но Серена действительно выиграла. Она заслужила победу. Она играла лучше в самые важные моменты, когда было «больше», «ровно», «больше», ровно". Многое зависело от того, кто как воспользуется этими шансами, и немнго лучше это получалось у Серены, — сказала Азаренко.

В итоге Азаренко завершила матч с 25 виннерами и 24 невынужденными ошибками, а в активе Серены 39 виннеров и 45 невынужденных ошибок.

— Она очень хороший друг. Я бы сказала, что мы довольно близки. Мы обе мамы, и мы знаем, как тяжело возвращаться, начиная буквально с нуля и пробиваясь на прежние позиции. Это трудный путь, и я думаю, что мы обе очень ценим наши усилия сделать для этого все возможное, — сказала Серена Уильямс журналистам.

После невероятно напряженного матча Азаренко и Уильямс встретились друг с другом у сетки с понимающими улыбками, и Азаренко поцеловала Серену в щеку, прежде чем они обнялись и обменялись ободряющими словами.


Фото: Reuters

— Думаю, это не удивительно, что у нас есть взаимное уважение и любовь вне корта, — сказала Азаренко. — На корте это бой. Это война. Это большая напряженность. Но после матча все кончено. Кто выиграл, вы знаете, мы поздравляем.

— Я думаю, что это был довольно удивительный матч. Я надеюсь, что людям понравилось смотреть его. Проведя такой матч в Международный женский день, я почувствовала, что-то действительно невероятное, — призналась Азаренко.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко поделилась эмоциями после поединка с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе, призналась, что не чувствует себя проигравшей, но...
 
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