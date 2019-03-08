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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

09.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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 Тенденция снижения обращений на прямые линии в облисполком, райисполкомы сохраняется, – отметил Игорь Попов. – Значит, вопросы  решаются, постоянно улучшается работа в  данном направлении. 
 
В ходе прямой линии поступили 23 обращения из Гродно и районов, среди заданных вопросов подавляющее большинство связано с работой жилищно-коммунальных служб. 
 
Чаще всего звонили жители  областного центра. В частности, интересовались, когда  решится вопрос с ремонтом бутового забора возле кладбища по переулку Победы. Волнует горожан и проблема с выгулом собак. Хозяева нередко выпускают своих питомцев без намордника, выгуливают их в неустановленных местах
 
Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов
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Жители улицы Пушкина подняли вопрос благоустройства дворовой территории.
 
– Безусловно, это хорошо, что люди радеют за порядок в своем дворе. В областном центре  с наступлением весенней погоды  нужно  активно работать по благоустройству придомовых территорий. Специалисты ЖКХ определяют объемы работ. Но очень важно, чтобы жильцы  дома  не оставались в стороне, приняли самое активное участие  в наведении порядка и  поддерживали его, – отметил Игорь Попов.
 
Также поступили вопросы из Слонимского, Лидского, Гродненского, Щучинского, Волковысского   районов.
 
Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов
 
В агрогородке Большое Можейково Щучинского района работает амбулатория, но жителей не устраивает, что терапевт и педиатр ведут прием один раз в неделю. Вопрос взят на контроль  главным управлением здравоохранения облисполкома. 
 
Жителям деревни Каролино Гродненского района мешает шум мотоциклов – неподалеку,  в районе озера Юбилейное расположена мототрасса. Жительница городского поселка Россь Волковысского района считает, что ей неправильно назначили пенсию. Как выяснилось,  позвонившие не обращались со своими вопросами  к районным властям, которые могли бы помочь в их решении.    Первый свой звонок сразу сделал в облисполком и гродненец, который  хочет открыть в Гродненском районе агроусадьбу. Ему  разъяснили возможности решения вопроса, а для уточнения деталей  посоветовали обратиться  в Гродненский райисполком, где также в это время проходила прямая линия.  
 
Все вопросы, которые поступили в ходе прямой линии, приняты к сведению и будут решены по мере возможностей. Без внимания не останется ни один обратившийся, заверил Игорь Попов.
 
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Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Татьяна ВАСИЛЕВКИНА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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– Тенденция снижения обращений на прямые линии в облисполком, райисполкомы сохраняется, – отметил Игорь Попов. – Значит, вопросы  решаются, постоянно улучшается...
 
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