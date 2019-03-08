Гол исландского новичка БАТЭ не помог команде обыграть «Ислочь» в первом четвертьфинальном поединке Кубка Беларуси

9 марта начались матчи четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. Открыла программу игра на «Борисов-Арене», в которой БАТЭ и «Ислочь» разошлись миром 1:1. Сегодня же играют «Витебск» и гомельский «Локомотив».



Фото: ФК БАТЭ

БАТЭ — «Ислочь» — 1:1

Борисов. 9 марта. «Борисов-Арена».

Судьи: П. Коронец (Жодино), А. Филиппович (Столбцы), А. Вашкевич (Молодечно).

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Драгун (Березкин, 84), Скавыш, Риос, Виллюмссон, Филипенко, Стасевич (к), Бага (Яблонский, 67), Симович, Мукам (Бессмертный, 75).

«Ислочь»: Хаткевич — Шагойко (к), Быченок (Тео, 64), Янушкевич, Комаровский, Карпович, Макась (Агекян, 80), Концевой, Янсане, Патоцкий (Руденок, 92+), Адамс.

Голы: 1:0 — Виллюмссон (34). 1:1 — Макась (36).

Предупреждения: Бага (31), Виллюмссон (91+); Быченок (14), Шагойко (82).

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага продолжает эксперименты с составом. Напомним, что в матче за Суперкубок в составе не было ряда ведущих игроков. В игре против «Ислочи» тренерский штаб также сделал ряд изменений.

Вместо Захара Волкова, Евгения Яблонского и Евгения Березкина, оставшихся в запасе, на поле с первых минут были Слободан Симович, Дмитрий Бага, исландский новичок Виллюм Виллюмссон и Максим Скавыш.

Вне заявки оказались сербские форварды БАТЭ, Александр Глеб и вратарь Денис Щербицкий.

Кстати, «Ислочь», которая также обновилась в межсезонье, в последних двух матчах не проигрывала борисовчанам. Команда Жуковского неплохо понимает соперника и умеет на него настраиваться.

Начало игры проходило с небольшим преимуществом хозяев поля, а гости отвечали контратаками. К 20-й минуте у БАТЭ было несколько моментов для того, чтобы забить гол, но в самом верном из них Максим Скавыш не смог реализовать выход один на один с вратарем «Ислочи».

Но на 34-й минуте сработало мощное оружие БАТЭ — навесы во вратарскую площадь при исполнении штрафного удара. Игорь Стасевич закинул мяч в угол вратарской, на который откликнулся исландский легионер БАТЭ Виллюм Тор Виллюмсон и плечом отправил его в сетку ворот Хаткевича. Рослому полузащитнику даже прыгать высоко не пришлось!

Впрочем, гости быстро отыгрались. Через две минуты Александр Макась получил разрезающий пас от партнера и с острого угла отправил мяч в ворота БАТЭ.

Сразу после перерыва Александр мог выводить «Ислочь» вперед, но не смог замкнуть передачу от своего партнера. В дальнейшем картина матча не сильно изменилась: БАТЭ проводил позиционные атаки, а «волки» старались подловить соперника на контратаке.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Ответный матч будет сыгран 14 марта.