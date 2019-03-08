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Вы заметили? Температурный рекорд побит в Минске и почти всех областных центрах 8 марта

09.03.2019 16:17 — Разное | Партизан  
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Температурный рекорд дня побит 8 марта в Минске и почти всех областных центрах, за исключением Витебскасообщает БелТА.


В Минске 8 марта воздух прогрелся до 12,9 градуса тепла. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1990 году — плюс 9,8 градуса. Обновились рекорды и в Бресте (столбик термометра поднялся до 15 градусов выше нуля), Гомеле (14,6 градуса тепла), Гродно и Могилеве (плюс 12,9). В Брагине (Гомельская область) температура воздуха вчера днем достигла 17 градусов тепла. Предыдущий рекорд для этой местности был зафиксирован в 2016 году (плюс 14,8 градуса).


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Температурный рекорд дня побит 8 марта в Минске и почти всех областных центрах, за исключением Витебска, сообщает БелТА.
 
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