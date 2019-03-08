ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому стоим? В 2018 году загрузка гостиниц составила 31%

09.03.2019 15:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Она выросла на 2 п.п.


booking.com 


Коэффициент загрузки беларусских гостиниц и аналогичных средств размещения в прошлом году составил 31% в среднем по стране, свидетельствуют данные Белстата. Всего единовременная вместимость гостиничного фонда в прошлом году составляла 38 444 человека, пишет reform.by

 Коэффициент загрузки за 2018 году вырос на 2 п.п. Самым высоким он ожидаемо оказался в Минске. За год показатель вырос на 5 п.п. до 41%. Самый низкий коэффициент отмечается в Могилевской и Витебской областях, где он составляет 24%.

За прошлый год в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливалось чуть больше 2 млн. человек, из которых 970,2 тыс. составили беларусы. Постояльцы гостиниц заплатили им за размещение 240,9 млн. рублей, из которых 67,7 млн. пришлось на долю граждан страны.

На долю Минска пришлось более 785 тыс. гостей. При этом столичные отельеры собрали более половины выручки или 150 млн рублей., из которых 131 млн внесли иностранцы.




 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика