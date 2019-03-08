Кому стоим? В 2018 году загрузка гостиниц составила 31%

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пишет reform.by Коэффициент загрузки беларусских гостиниц и аналогичных средств размещения в прошлом году составил 31% в среднем по стране, свидетельствуют данные Белстата. Всего единовременная вместимость гостиничного фонда в прошлом году составляла 38 444 человека,reform.by





Коэффициент загрузки за 2018 году вырос на 2 п.п. Самым высоким он ожидаемо оказался в Минске. За год показатель вырос на 5 п.п. до 41%. Самый низкий коэффициент отмечается в Могилевской и Витебской областях, где он составляет 24%.





За прошлый год в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливалось чуть больше 2 млн. человек, из которых 970,2 тыс. составили беларусы. Постояльцы гостиниц заплатили им за размещение 240,9 млн. рублей, из которых 67,7 млн. пришлось на долю граждан страны.





На долю Минска пришлось более 785 тыс. гостей. При этом столичные отельеры собрали более половины выручки или 150 млн рублей., из которых 131 млн внесли иностранцы.











