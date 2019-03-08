ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Европе не знают о Европейских играх, которые пройдут в Минске?

09.03.2019 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 21 до 30 июня этого года Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европы, которые проводятся раз в четыре года под руководством европейских олимпийских комитетов.

Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, около 2 тысяч тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации от 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. На мероприятии будут работать около 8 тысяч волонтеров, пишет Белсат.

Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, в том числе на стадионе «Динамо», «Минск-арена», «Чижовка-Арена».

I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана – Баку.

Знают ли о Европейских играх за пределами Беларуси, мы выясняли в столице Польши – Варшаве.

— Слышали ли вы что-нибудь о таком спортивном мероприятии – Европейских играх?

– Да. Вы имеете в виду что-то в Глазго?

– Простите, мне неприятно, но, к сожалению, нет.

– А, это в Греции!

– Нет, я ничего такого не слышала.

Подобные ответы прозвучали и в Брюсселе, столице Бельгии:

– Ничего не слышал об этих играх.

– Я ничего не слышал об этих играх, но я люблю Беларусь.

В столице Украины Киеве:

– Европейские игры? Без понятия, а что это такое?

– Бог его знает. Я даже не скажу.

– Не поехал бы, это тоталитарная страна.

— Там «батька» Лукашенко только картошку выращивает.



СК/АА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 21 до 30 июня этого года Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европы, которые проводятся раз...
 
Новости дня
Новости разные
 
После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика