В Европе не знают о Европейских играх, которые пройдут в Минске?

Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, около 2 тысяч тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации от 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. На мероприятии будут работать около 8 тысяч волонтеров, пишет Белсат. Они представят официальные делегации от 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. На мероприятии будут работать околоБелсат.





Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, в том числе на стадионе «Динамо», «Минск-арена», «Чижовка-Арена».





I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана – Баку.





Знают ли о Европейских играх за пределами Беларуси, мы выясняли в столице Польши – Варшаве.





— Слышали ли вы что-нибудь о таком спортивном мероприятии – Европейских играх?





– Да. Вы имеете в виду что-то в Глазго?





– Простите, мне неприятно, но, к сожалению, нет.





– А, это в Греции!





– Нет, я ничего такого не слышала.





Подобные ответы прозвучали и в Брюсселе, столице Бельгии:





– Ничего не слышал об этих играх.





– Я ничего не слышал об этих играх, но я люблю Беларусь.





В столице Украины Киеве:





– Европейские игры? Без понятия, а что это такое?





– Бог его знает. Я даже не скажу.





– Не поехал бы, это тоталитарная страна.





— Там «батька» Лукашенко только картошку выращивает.













СК/АА