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В Европе не знают о Европейских играх, которые пройдут в Минске?
С 21 до 30 июня этого года Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европы, которые проводятся раз в четыре года под руководством европейских олимпийских комитетов.
Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, около 2 тысяч тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации от 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. На мероприятии будут работать около 8 тысяч волонтеров,
Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, в том числе на стадионе «Динамо», «Минск-арена», «Чижовка-Арена».
I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана – Баку.
Знают ли о Европейских играх за пределами Беларуси, мы выясняли в столице Польши – Варшаве.
— Слышали ли вы что-нибудь о таком спортивном мероприятии – Европейских играх?
– Да. Вы имеете в виду что-то в Глазго?
– Простите, мне неприятно, но, к сожалению, нет.
– А, это в Греции!
– Нет, я ничего такого не слышала.
Подобные ответы прозвучали и в Брюсселе, столице Бельгии:
– Ничего не слышал об этих играх.
– Я ничего не слышал об этих играх, но я люблю Беларусь.
В столице Украины Киеве:
– Европейские игры? Без понятия, а что это такое?
– Бог его знает. Я даже не скажу.
– Не поехал бы, это тоталитарная страна.
— Там «батька» Лукашенко только картошку выращивает.
СК/АА
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С 21 до 30 июня этого года Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европы, которые проводятся раз...
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