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Тайник с 900 л контрафактного спирта нашли милиционеры в Калинковичском районе
Схрон был оборудован в лесу неподалеку от одной из деревень Калинковичского района, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в
Тайник нашли поздно вечером 7 марта в полутора километрах от сельского населенного пункта. Всего изъяли 90 полимерных канистр объемом 10 л каждая. На таре имелись надписи: «Спирт этиловый. Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм».
Контрафакт направлен на экспертизу. Сотрудники Калинковичского РОВД проводят проверку, выясняя, как в лесу появились 900 л спиртосодержащей продукции
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Схрон был оборудован в лесу неподалеку от одной из деревень Калинковичского района, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УВД Гомельского...
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