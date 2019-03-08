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Тайник с 900 л контрафактного спирта нашли милиционеры в Калинковичском районе

09.03.2019 15:22 — Разное | Партизан  
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Схрон был оборудован в лесу неподалеку от одной из деревень Калинковичского района, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УВД Гомельского облисполкома.

Тайник нашли поздно вечером 7 марта в полутора километрах от сельского населенного пункта. Всего изъяли 90 полимерных канистр объемом 10 л каждая. На таре имелись надписи: «Спирт этиловый. Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм».


Контрафакт направлен на экспертизу. Сотрудники Калинковичского РОВД проводят проверку, выясняя, как в лесу появились 900 л спиртосодержащей продукции


 
Теги: Минск
 
 
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Схрон был оборудован в лесу неподалеку от одной из деревень Калинковичского района, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УВД Гомельского...
 
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