Тайник с 900 л контрафактного спирта нашли милиционеры в Калинковичском районе

Тайник нашли поздно вечером 7 марта в полутора километрах от сельского населенного пункта. Всего изъяли 90 полимерных канистр объемом 10 л каждая. На таре имелись надписи: «Спирт этиловый. Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм».









Контрафакт направлен на экспертизу. Сотрудники Калинковичского РОВД проводят проверку, выясняя, как в лесу появились 900 л спиртосодержащей продукции



