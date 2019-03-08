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Евросоюз вводит «шенген» для граждан США

09.03.2019 15:11 — Разное | Партизан  
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Гражданам США для путешествий по Европе с 2021 года необходимо будет получать визу. Соответствующее заявление Евросоюз сделал в пятницу, 8 марта.

Сообщается, что решение принято с целью «повысить уровень безопасности, чтобы избежать дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом».

Виза гражданам США потребуется для посещения 26 стран, входящих в Шенгенскую зону. Действовать она будет в течение 3 лет. Количество поездок при этом ограничиваться не будет.

В настоящее время граждане США могут путешествовать в Европу без визы на срок до 90 дней, напоминает CNN.

В какую сумму будет обходиться «шенген» для граждан США, пока не сообщается.

Напомним, в конце февраля Европарламент и Совет объявили о достижении предварительного соглашения по модернизации визовой политики ЕС. Новая визовая политика ЕС включает в себя несколько важных пунктов. Как поясняется на сайте Еврокомиссии, это более гибкие процедуры по получению визы, а также увеличение ее стоимости до 80 евро, пишет tut.by


 
 
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Гражданам США для путешествий по Европе с 2021 года необходимо будет получать визу. Соответствующее заявление Евросоюз сделал в пятницу, 8 марта.
 
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