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Температурный рекорд дня побит в Волковыске 8 марта

09.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Температурный рекорд дня побит в Волковыске 8 марта

В пятницу в Беларуси зафиксировали новые температурные рекорды.

В этот день мартовская температура смогла побить несколько рекордов 1990 года.

В Бресте зафиксировано +15°C, в Гомеле — +14,6°C, в Гродно и Могилеве +12,9°С.

В Волковыске зафиксировали +13.4°C (прежний +11.4°C в 1975 году).

 

 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В пятницу в Беларуси зафиксировали новые температурные рекорды. В этот день мартовская температура смогла побить несколько...
 
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