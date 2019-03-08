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Температурный рекорд дня побит в Волковыске 8 марта
09.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
В пятницу в Беларуси зафиксировали новые температурные рекорды.
В этот день мартовская температура смогла побить несколько рекордов 1990 года.
В Бресте зафиксировано +15°C, в Гомеле — +14,6°C, в Гродно и Могилеве +12,9°С.
В Волковыске зафиксировали +13.4°C (прежний +11.4°C в 1975 году).
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В пятницу в Беларуси зафиксировали новые температурные рекорды. В этот день мартовская температура смогла побить несколько...
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