Температурный рекорд дня побит в Волковыске 8 марта





В пятницу в Беларуси зафиксировали новые температурные рекорды.

В этот день мартовская температура смогла побить несколько рекордов 1990 года.

В Бресте зафиксировано +15°C, в Гомеле — +14,6°C, в Гродно и Могилеве +12,9°С.

В Волковыске зафиксировали +13.4°C (прежний +11.4°C в 1975 году).

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