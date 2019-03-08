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Украина займется авиаучетом дельфинов в Черном море

09.03.2019 16:46 — Разное | Интерфакс  
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Проект Европейского Союза по проведению специального международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото- и видеофиксацией стартует летом.

"Имеем противоречивую информацию о количестве дельфинов в Черном море, но очевидно, что есть проблемы с их защитой. Они касаются не только Украины. Радует, что наши ученые также примут участие в этом проекте", - сказал министр министерства экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

В исследованиях, рассчитанных на два года, участвуют ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако.

По данным Семерака, кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях.

Здесь предполагается и анкетирование рыбаков и наблюдателей на рыболовных судах, и обследование мертвых дельфинов, которых волны выбрасывают на берег. Эти данные крайне необходимы для выработки мер по предупреждению гибели этих уникальных морских животных, отметил министр.

 
 
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Проект Европейского Союза по проведению специального международного авиаучета дельфинов в Черном море с фото- и видеофиксацией стартует летом. "Имеем...
 
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