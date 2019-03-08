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Венесуэла считает, что к блэкауту привела атака хакеров с территории США
Новости Венесуэлы. Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за энергетического коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемах с электричеством власти страны подозревают хакеров.
В Каракасе заявили, что блэк-аут, в который 8 марта погрузились около 20 штатов, возник из-за вмешательства хакеров в работу крупнейшей в Венесуэле ГЭС. По мнению официальных лиц, кибер-атака была совершена с территории США. Однако Вашингтон эти обвинения отвергает.
Между тем, из-за отсутствия электричества в одной из больниц умерли 15 детей.
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Новости Венесуэлы. Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за энергетического коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проблемах с электричеством...
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