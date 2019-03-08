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«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

09.03.2019 16:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику, вносятся минеральные удобрения. Кроме того, завершается подготовка техники.

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Хозяйства Гомельской области, которые традиционно раньше остальных приступают к посевной, ждут только подходящих погодных условий. Сеять зерновые можно будет, как только земля прогреется до 12 градусов.

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Александр Шидловский, главный агроном многоотраслевого хозяйства:
В данный момент это еще не весна. Снег сошел очень рано. Паводков не будет наблюдаться. Поэтому при наступлении климатических погодных условий и созревании почвы необходимо в кратчайшие сроки начинать посевную компанию, чтобы успеть выхватить ту влагу, которая на данный момент имеется в почве.

«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам

Юрий Васильцов, директор многоотраслевого хозяйства:
Сердце предприятия – это мехпарк. Как оно будет работать, так мы проведем работы в оптимальные сроки.

В юго-восточном регионе в 2019 году существенно увеличены посевные площади кукурузы. Изменившийся климат диктует свои условия рентабельного производства.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику,...
 
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