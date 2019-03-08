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«Снег сошёл очень рано». Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам
Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику, вносятся минеральные удобрения. Кроме того, завершается подготовка техники.
Хозяйства Гомельской области, которые традиционно раньше остальных приступают к посевной, ждут только подходящих погодных условий. Сеять зерновые можно будет, как только земля прогреется до 12 градусов.
Александр Шидловский, главный агроном многоотраслевого хозяйства:
Юрий Васильцов, директор многоотраслевого хозяйства:
В юго-восточном регионе в 2019 году существенно увеличены посевные площади кукурузы. Изменившийся климат диктует свои условия рентабельного производства.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уже вывели на поля органику,...
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