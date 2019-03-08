Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Тенденция снижения обращений на прямые линии в облисполком , райисполкомы сохраняется, – отметил Игорь Попов. – Значит, вопросы решаются, постоянно улучшается работа в данном направлении.

В ходе прямой линии поступили 23 обращения из Гродно и районов, среди заданных вопросов подавляющее большинство связано с работой жилищно-коммунальных служб.

Чаще всего звонили жители областного центра. В частности, интересовались, когда решится вопрос с ремонтом бутового забора возле кладбища по переулку Победы. Волнует горожан и проблема с выгулом собак. Хозяева нередко выпускают своих питомцев без намордника, выгуливают их в неустановленных местах





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Жители улицы Пушкина подняли вопрос благоустройства дворовой территории.

– Безусловно, это хорошо, что люди радеют за порядок в своем дворе. В областном центре с наступлением весенней погоды нужно активно работать по благоустройству придомовых территорий. Специалисты ЖКХ определяют объемы работ. Но очень важно, чтобы жильцы дома не оставались в стороне, приняли самое активное участие в наведении порядка и поддерживали его, – отметил Игорь Попов.

Также поступили вопросы из Слонимского, Лидского, Гродненского, Щучинского, Волковысского районов.





В агрогородке Большое Можейково Щучинского района работает амбулатория, но жителей не устраивает, что терапевт и педиатр ведут прием один раз в неделю. Вопрос взят на контроль главным управлением здравоохранения облисполкома.

Жителям деревни Каролино Гродненского района мешает шум мотоциклов – неподалеку, в районе озера Юбилейное расположена мототрасса. Жительница городского поселка Россь Волковысского района считает, что ей неправильно назначили пенсию. Как выяснилось, позвонившие не обращались со своими вопросами к районным властям, которые могли бы помочь в их решении. Первый свой звонок сразу сделал в облисполком и гродненец, который хочет открыть в Гродненском районе агроусадьбу. Ему разъяснили возможности решения вопроса, а для уточнения деталей посоветовали обратиться в Гродненский райисполком, где также в это время проходила прямая линия.