В России собрались предать анафеме Порошенко и Епифания





Епифаний, Порошенко и Варфоломей, president.gov.ua





Как сообщил скандальный священник РПЦ, протоирей Всеволод Чаплин в своем Telegram-канале "Православная политика", об этом говорится в резолюции конференции православной общественности в Челябинске.





"Осуждаем беззаконное создание автокефальной Православной церкви Украины, представляющей из себя объединение раскольников. Просим РПЦ предать анафеме впавшего в раскол патриарха Варфоломея, как врага церкви, еретика и раскольника", — сказано в сообщении.





"По словам святых, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Поэтому требуем предать анафеме главу Украины Петра Порошенко, позиционирующего себя православным христианином. Также настоятельно просим предать анафеме и главу новообразованного раскола митрополита Епифания", — требуется в "резолюции".





Как писал OBOZREVATEL, ранее Чаплин заявил, что бог якобы может уничтожить Украину и всех живущих в ней из-за создания автокефальной церкви.



