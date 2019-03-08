ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России собрались предать анафеме Порошенко и Епифания

09.03.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
РПЦ призвали предать анафеме президента Украины Петра Порошенко, главу ПЦУ Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея.


Епифаний, Порошенко и Варфоломей, president.gov.ua

Как сообщил скандальный священник РПЦ, протоирей Всеволод Чаплин в своем Telegram-канале "Православная политика", об этом говорится в резолюции конференции православной общественности в Челябинске.

"Осуждаем беззаконное создание автокефальной Православной церкви Украины, представляющей из себя объединение раскольников. Просим РПЦ предать анафеме впавшего в раскол патриарха Варфоломея, как врага церкви, еретика и раскольника", — сказано в сообщении.

"По словам святых, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Поэтому требуем предать анафеме главу Украины Петра Порошенко, позиционирующего себя православным христианином. Также настоятельно просим предать анафеме и главу новообразованного раскола митрополита Епифания", — требуется в "резолюции".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Чаплин заявил, что бог якобы может уничтожить Украину и всех живущих в ней из-за создания автокефальной церкви.


 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РПЦ призвали предать анафеме президента Украины Петра Порошенко, главу ПЦУ Епифания и Вселенского патриарха Варфоломея.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему электронные табло на остановках иногда «врут»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика