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Почему электронные табло на остановках иногда «врут»?
Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в
— Эта проблема связана с техническими сложностями, — говорит Валерий Шкуратов.
По его словам, технология процесса примерно такая: когда табло показывает «меньше 1 минуты», это значит, что автобус находится в пределах одной-двух остановок. Но на этом отрезке пути он вполне может попасть в пробку или ДТП. Однако система все равно считает по алгоритму, что при средней скорости 15 км/ч через минуту автобус должен быть на остановке.
— К сожалению, у нас пока не хватает технологий, чтобы в таких случаях учитывать простои, оперативно обрабатывать их сервером и передавать на информационное табло. Так что, пока не обеспечим бесперебойное движение транспорта, проблема останется. Работаем над этим вопросом, — отметил Шкуратов.
Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» также сообщил, что благодаря Европейским играм подвижной состав «Минсктранса» к лету обновится на 8−10% по сравнению с летом прошлого года.
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Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в интервью газете «Вечерний Минск»пояснил, почему электронные табло на остановках не всегда...
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