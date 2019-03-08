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Почему электронные табло на остановках иногда «врут»?

09.03.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в интервью газете «Вечерний Минск»пояснил, почему электронные табло на остановках не всегда показывают правильное время, оставшееся до прибытия транспорта.

— Эта проблема связана с техническими сложностями, — говорит Валерий Шкуратов.

По его словам, технология процесса примерно такая: когда табло показывает «меньше 1 минуты», это значит, что автобус находится в пределах одной-двух остановок. Но на этом отрезке пути он вполне может попасть в пробку или ДТП. Однако система все равно считает по алгоритму, что при средней скорости 15 км/ч через минуту автобус должен быть на остановке.

— К сожалению, у нас пока не хватает технологий, чтобы в таких случаях учитывать простои, оперативно обрабатывать их сервером и передавать на информационное табло. Так что, пока не обеспечим бесперебойное движение транспорта, проблема останется. Работаем над этим вопросом, — отметил Шкуратов.

Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» также сообщил, что благодаря Европейским играм подвижной состав «Минсктранса» к лету обновится на 8−10% по сравнению с летом прошлого года.


 
Теги: Минск
 
 
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Директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов в интервью газете «Вечерний Минск»пояснил, почему электронные табло на остановках не всегда...
 
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