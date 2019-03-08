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В багаже сотрудника посольства США нашли мину
В московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину без взрывчатого вещества,
После изъятия снаряда дипломат вылетел в Нью-Йорк. В МИД России случившееся назвали провокацией, посольство уже известили об инциденте — российская сторона ждет объяснений.
Мину обнаружили, когда сотрудник посольства вошел в терминал D с улицы, когда его багаж проверили на пункте пропуска. Взрывотехники подтвердили, что это мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества внутри.
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В московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину без взрывчатого вещества, сообщает ТАСС.
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