Этуша похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище

рассказал «Интерфаксу» директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. «Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Вахтанговском театре. Скорее всего, в понедельник. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе», –«Интерфаксу» директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.





Телеграм-канал Baza сообщает, что 5 марта Владимир Этуш и его супруга отметили 18 годовщину совместной жизни. В этот день они выбрали себе могилы и надгробные памятники на Новодевичьем кладбище.



