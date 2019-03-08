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Этуша похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище

09.03.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни в столичной больнице, куда его привезли накануне. Его дочь предположила, что актер умер от остановки сердца.

«Прощание с Владимиром Этушем пройдет в Вахтанговском театре. Скорее всего, в понедельник. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе», – рассказал «Интерфаксу» директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. 

Телеграм-канал Baza сообщает, что 5 марта Владимир Этуш и его супруга отметили 18 годовщину совместной жизни. В этот день они выбрали себе могилы и надгробные памятники на Новодевичьем кладбище. 


 
 
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Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни в столичной больнице, куда его привезли накануне. Его дочь предположила, что актер умер от остановки сердца.
 
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