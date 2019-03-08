ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пусть Эйсмонт один раз выскажет несогласие с боссом". "Пятая колонна" отвечает пресс-секретарю Лукашенко

09.03.2019 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
"За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура - это уже наш бренд", - заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.

"Пусть Эйсмонт один раз выскажет несогласие с боссом". "Пятая колонна" отвечает пресс-секретарю Лукашенко
Точка зрения Натальи Эйсмонт понятна. А что ей посоветуют представители "пятой колонны", с которой диктатура борется уже 25 лет?

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:

- Я хотел бы пожелать Эйсмонт пожить при диктатуре не на ее нынешней должности, а как обычный белорус. Тогда, возможно, она бы поняла, что такое диктатура и во что она может выливаться. Пусть даже на нынешней должности выскажет мнение, которое не совпадает с точкой зрения руководителя государства, - и увидит, чем это может обернуться. Пусть всего-навсего выскажет несогласие - и пусть прочувствует, чем обернется это не только для нее, но и на всем ближайшем окружении.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП:

- Раньше чиновники любого уровня открыто не говорили что-либо положительное о диктатуре в принципе. Эйсмонт, пожалуй, первая из чиновников достаточно высокого ранга заявила о том, что народ Беларуси достоин такой системы управления. И более того - ему должны завидовать многие. Переводя слова Эйсмонт о том, что диктатура может быть востребована в других странах (правда, не названо - в каких), в качестве постскриптума можно добавить: декрет о "тунеядцах", краткосрочные контракты, недемократические выборы, низкая заработная плата и пенсия, не подлежащий критике размер пособия по безработице, проблемы с трудоустройством в малых городах, большущая армия чиновников, отсутствие самоуправления на местах. Может, Европе действительно не хватает белорусского опыта, чтобы перейти от демократии к диктатуре?
Диктатуры всех форм правления рано или поздно всегда плохо заканчивают. Неужели история ничему ее не научила?
Если бы за 25 президентства Беларусь пережила хотя бы 10 лет в демократии (чтобы было с чем сравнивать), тогда следовало бы спросить у народа: жить в стране должна строиться на единоначалии или каждый гражданин должен быть услышан своим государством? Ведь в нормальных семьях даже при диктатуре в стране каждый член семьи должен быть услышан - с этого начинаются крепкие семьи, уважение и доверие друг к другу. Так должно быть и в обществе.
Ведь сила государства в том, чтобы рядовые граждане участвовали в построении принципов, общих для всех граждан, которые проживают на территории данной страны. Тогда лозунг "поддерживая себя, поддерживаю власть" был бы оправдан. 

А может, это было запланировано и сказано сознательно - чтобы проверить реакцию общества перед "выборами"? Лозунг, которым власть кормит общество - хорошо жить без бедно и без войны - можно заменить другим: давайте жить хорошо, богато и достойно, тогда никто не будет говорить о войне. 

Игорь Борисов, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада):

- Я бы посоветовал Эйсмонт отправиться на стажировку куда-нибудь, изучить литературу по политологии, заняться сравнительным анализом. Одно дело - получить должность за свою лояльность, совсем иное - добиться такой должности. Интересно понаблюдать за Эйсмонт дальше - ведь и ее муж при высокой должности. Как бы ее умиление шефом не привело к разладу в семье. 

Юрий Губаревич, руководитель "Руха за свабоду":

- Очевидная глупость, потому что нигде в мире диктаторские режимы не приводили свои страны к расцвету и благополучию. Как правило, диктатура и создается для того, что держать в узде общество, которое не удовлетворено своей жизнью, уровнем экономики. Диктатуры устанавливаются для того, чтобы запретить обществу протестовать. Если государство динамично и успешно развивается, демократии достаточно для регулирования внутренних процессов. Могу посоветовать Эйсмонт прослушать курс лекций по политологии и истории.
Что касается экспорта белорусской диктатуры, то в ней ничего нового нет: все наши соседи проходили через подобное в своей истории, к счастью, большинство европейских стран уже избавились от местечковых диктатур. Беларусь немного отстает от соседей, но тоже переживет свою диктатуру и скоро будет вспоминать о ней только как о мрачном периоде своей истории.


 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мрачная находка археологов: 140 детей принесли в жертву и вырезали им сердца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика