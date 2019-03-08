"Пусть Эйсмонт один раз выскажет несогласие с боссом". "Пятая колонна" отвечает пресс-секретарю Лукашенко

Точка зрения Натальи Эйсмонт понятна. А что ей посоветуют представители "пятой колонны", с которой диктатура борется уже 25 лет?





Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва:





- Я хотел бы пожелать Эйсмонт пожить при диктатуре не на ее нынешней должности, а как обычный белорус. Тогда, возможно, она бы поняла, что такое диктатура и во что она может выливаться. Пусть даже на нынешней должности выскажет мнение, которое не совпадает с точкой зрения руководителя государства, - и увидит, чем это может обернуться. Пусть всего-навсего выскажет несогласие - и пусть прочувствует, чем обернется это не только для нее, но и на всем ближайшем окружении.





Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП:





- Раньше чиновники любого уровня открыто не говорили что-либо положительное о диктатуре в принципе. Эйсмонт, пожалуй, первая из чиновников достаточно высокого ранга заявила о том, что народ Беларуси достоин такой системы управления. И более того - ему должны завидовать многие. Переводя слова Эйсмонт о том, что диктатура может быть востребована в других странах (правда, не названо - в каких), в качестве постскриптума можно добавить: декрет о "тунеядцах", краткосрочные контракты, недемократические выборы, низкая заработная плата и пенсия, не подлежащий критике размер пособия по безработице, проблемы с трудоустройством в малых городах, большущая армия чиновников, отсутствие самоуправления на местах. Может, Европе действительно не хватает белорусского опыта, чтобы перейти от демократии к диктатуре?

Диктатуры всех форм правления рано или поздно всегда плохо заканчивают. Неужели история ничему ее не научила?

Если бы за 25 президентства Беларусь пережила хотя бы 10 лет в демократии (чтобы было с чем сравнивать), тогда следовало бы спросить у народа: жить в стране должна строиться на единоначалии или каждый гражданин должен быть услышан своим государством? Ведь в нормальных семьях даже при диктатуре в стране каждый член семьи должен быть услышан - с этого начинаются крепкие семьи, уважение и доверие друг к другу. Так должно быть и в обществе.

Ведь сила государства в том, чтобы рядовые граждане участвовали в построении принципов, общих для всех граждан, которые проживают на территории данной страны. Тогда лозунг "поддерживая себя, поддерживаю власть" был бы оправдан.





А может, это было запланировано и сказано сознательно - чтобы проверить реакцию общества перед "выборами"? Лозунг, которым власть кормит общество - хорошо жить без бедно и без войны - можно заменить другим: давайте жить хорошо, богато и достойно, тогда никто не будет говорить о войне.





Игорь Борисов, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада):





- Я бы посоветовал Эйсмонт отправиться на стажировку куда-нибудь, изучить литературу по политологии, заняться сравнительным анализом. Одно дело - получить должность за свою лояльность, совсем иное - добиться такой должности. Интересно понаблюдать за Эйсмонт дальше - ведь и ее муж при высокой должности. Как бы ее умиление шефом не привело к разладу в семье.





Юрий Губаревич, руководитель "Руха за свабоду":





- Очевидная глупость, потому что нигде в мире диктаторские режимы не приводили свои страны к расцвету и благополучию. Как правило, диктатура и создается для того, что держать в узде общество, которое не удовлетворено своей жизнью, уровнем экономики. Диктатуры устанавливаются для того, чтобы запретить обществу протестовать. Если государство динамично и успешно развивается, демократии достаточно для регулирования внутренних процессов. Могу посоветовать Эйсмонт прослушать курс лекций по политологии и истории.

Что касается экспорта белорусской диктатуры, то в ней ничего нового нет: все наши соседи проходили через подобное в своей истории, к счастью, большинство европейских стран уже избавились от местечковых диктатур. Беларусь немного отстает от соседей, но тоже переживет свою диктатуру и скоро будет вспоминать о ней только как о мрачном периоде своей истории.



