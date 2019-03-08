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С 10 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

09.03.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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С 10 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 10 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 46 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 57 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, ДТ — 1 рубль 57 копеек.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 3 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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Последний раз цена на топливо изменялась 3 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
 
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