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Белорусы выступают в спринте на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

09.03.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде продолжится мужской спринтерской гонкой на 10 километров.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси по биатлону сегодня представят Владимир Чепелин (№ 8), Роман Елетнов (№ 55), Антон Смольский (№ 73) и Сергей Бочарников (№ 103).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Тарьей Бё (№ 9), Ветле Кристиансен (№ 13), Симон Эдер (№ 15), Кентен Фийон Майе (№ 17), Юлиан Эберхард (№ 19), Йоханнес Бё (№ 28), Симон Дестье (№ 32), Себастьян Самуэльссон (№ 33), Александр Логинов (№ 36), Антонин Гигонна (№ 37), Арндт Пайффер (№ 39), Мартен Фуркад (№ 57), Бенедикт Долль (№ 65).

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию гонки.

 
 
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Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде продолжится мужской спринтерской гонкой на 10 километров.
 
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