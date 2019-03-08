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БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

09.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу подряд в SEHA-лиге и за тур до окончания первого этапа обеспечил себе путевку в "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64169.php

БГК имени Мешкова вышел в "Финал четырех" SEHA-лиги

В сегодняшнем поединке 17-го тура на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси уверенно переиграли гостей из хорватского "Загреба" со счетом 31:26 (14:10).

После 17 проведенных матчей БГК занимает 4-е месте в турнирной таблице, набрав 36 очка. Впереди брестчан македонский "Вардар" и "Загреб", у которых по 39 очков, у еще одного хорватского клуба "Нексе" 36 балов. За победу в матчах SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Свой заключительный матч регулярного чемпионата БГК имени Мешкова проведет 13 марта в гостях у "Нексе".

По итогам первого этапа борьбу за награды SEHA-лиги продолжат четыре лучшие команды.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал восьмую победу подряд в SEHA-лиге и за тур до окончания первого этапа обеспечил себе путевку в "Финал четырех",...
 
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