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В России умер Владимир Этуш

09.03.2019 18:38 — Разное | Ежедневник  
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В России умер Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе Государственного академического театра имени Вахтангова.

Ранее сообщалось, что актер несколько раз попадал в больницу из-за плохого самочувствия. В последний раз ему стало плохо перед спектаклем в конце января. В результате театру Вахтангова пришлось снять с репертуара спектакль "Бенефис", сообщает РИА "Новости".

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Еще в школе начал играть в самодеятельности, но поступить в ГИТИС ему не удалось. Однако в 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища.

С началом войны Этуш добровольцем ушел на фронт. В составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями.

В 1943 году получил тяжелое ранение и был комиссован, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945-м. Его сразу же приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю жизнь — более семидесяти лет.

В 1953 году он дебютировал в кино, в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на счету Этуша роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000) и "Звезда театрала" (2008, 2012, 2016).

 
 
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Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе Государственного академического театра имени Вахтангова.
 
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