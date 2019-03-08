Пьяный житель Лиды обстрелял из газового пистолета три пассажирских автобуса и автомобиль с ребенком

Сотрудники милиции задержали в Лиде нетрезвого молодого человека, который обстрелял автомобиль и автобусы с пассажирами из газового пистолета.

"8 марта в Лиде гражданин 1999 года рождения обстрелял из квартиры на первом этаже окна автомобиля и трёх маршрутных городских автобусов. В результате обстрела в автобусах повреждено 6 окон, а также окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок: попадание пришлось в переднее боковое стекло", - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, первым пострадал владелец легкового автомобиля, — он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло.

Через некоторое время в милицию начали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносили не камни, а стрелок.

Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"К счастью, люди в инциденте не пострадали", - отметили в УВД.