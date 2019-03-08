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Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт "Шереметьево"

09.03.2019 17:31 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудником посольства США, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта, заявили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Утром 9 марта на входе в терминал "Д" московского аэропорта "Шереметьево" при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, сообщили на Смоленской площади.

"Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", - отметили в МИД.

По его данным, сотрудник посольства, который, как выяснилось, отбывал из России по завершении командировки, утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".

"С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно", - подчеркнули в МИД РФ.

Там считают, что "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри, при чем с задействованием сотрудников своего посольства".

Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк.

Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту "Шереметьево".

В МИД РФ надеются, что посольство разъяснит поведение своего работника.

 
 
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