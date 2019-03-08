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Работники ГРОЧС и ГАИ провели уроки безопасности для школьников

09.03.2019 — Разное | Единство  
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– Совместная межведомственная акция позволяет во время встречи не только рассказать о правилах пожарной безопасности, но и напомнить ребятам о важности быть внимательными на дорогах. Один из самых актуальных вопросов с наступлением весны – соблюдение правил дорожного движения при езде на велосипеде, – рассказала корреспонденту «А» Екатерина Селедевская, инженер инспекции надзора и профилактики Борисовского ГРОЧС.

Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД, объяснила школьникам, как правильно себя вести на дорогах, напомнила дорожные знаки и их значение, а также ответила на вопросы школьников о том, до какого возраста следует ездить в автомобиле в специальном кресле, сколько фликеров достаточно для того, чтобы стать заметным в вечернее время, и на некоторые другие.  

После беседы работники Борисовского ГРОЧС провели интеллектуально-развлекательную викторину «Где логика?», а  ребята из клуба юных спасателей-пожарных «112.by» под руководством школьного учителя ОБЖ Ольги Радионовой, которая по совместительству является еще и инструктором по обучению оказанию первой помощи Белорусского Общества Красного Креста,   провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи.

Все школьники, принявшие участие в акции, получили памятки и сувениры от спасателей и ОГАИ Борисовского РУВД.

Наталья НАЗАРЕНКО

 
 
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Обеспечение безопасности подростков и обучение их правильному поведению при различных ЧП – один из важнейших аспектов в работе спасателей. Для проведения...
 
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