Работники ГРОЧС и ГАИ провели уроки безопасности для школьников

– Совместная межведомственная акция позволяет во время встречи не только рассказать о правилах пожарной безопасности, но и напомнить ребятам о важности быть внимательными на дорогах. Один из самых актуальных вопросов с наступлением весны – соблюдение правил дорожного движения при езде на велосипеде, – рассказала корреспонденту «А» Екатерина Селедевская, инженер инспекции надзора и профилактики Борисовского ГРОЧС.

Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД, объяснила школьникам, как правильно себя вести на дорогах, напомнила дорожные знаки и их значение, а также ответила на вопросы школьников о том, до какого возраста следует ездить в автомобиле в специальном кресле, сколько фликеров достаточно для того, чтобы стать заметным в вечернее время, и на некоторые другие.

После беседы работники Борисовского ГРОЧС провели интеллектуально-развлекательную викторину «Где логика?», а ребята из клуба юных спасателей-пожарных «112.by» под руководством школьного учителя ОБЖ Ольги Радионовой, которая по совместительству является еще и инструктором по обучению оказанию первой помощи Белорусского Общества Красного Креста, провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи.

Все школьники, принявшие участие в акции, получили памятки и сувениры от спасателей и ОГАИ Борисовского РУВД.

Наталья НАЗАРЕНКО