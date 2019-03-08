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В КНДР продовольственная норма снижена до 300 граммов в день

09.03.2019 19:12 — Разное | Ежедневник  
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В КНДР продовольственная норма снижена до 300 граммов в день

Северная Корея страдает от последствий рекордного неурожая. В результате суточный продуктовый паек в стране сокращен с 576 до 300 граммов на человека.

Немецкая гуманитарная организация Deutsche Welthungerhilfe констатировала катастрофическую нехватку продовольствия в КНДР вследствие рекордного неурожая 2018 года, вызванного наводнениями и сильной жарой. Глава представительства этой организации в Северной Корее Ларс Дюеркоп (Lars Düerkop) в интервью DW, обнародованном в пятницу, 8 марта, сообщил, что в связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля, сообщает DW.

По словам Дюеркопа, дети, женщины и старики освобождены от данного ограничения. Те же, кто нуждается в дополнительном продовольствии и располагает финансовыми средствами, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Ларс Дюеркоп отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений.

"Даже с импортом парников мы как гуманитарная организация испытываем трудности, поскольку подпорки для парников - это металлические прутья, которые находятся в санкционном списке", - указал он, добавив, что в настоящее время ходатайства об исключениях для санкционного режима в отношении КНДР находятся на рассмотрении Комитета ООН по санкциям в Нью-Йорке. "Мы надеемся на скорое рассмотрение этих ходатайств", - сказал Дюеркоп.

Глава северокорейского филиала Deutsche Welthungerhilfe надеется на финансирование гуманитарных программ для Северной Кореи с помощью средств таких иностранных организаций, как Евросоюз. Deutsche Welthungerhilfe - единственная немецкая неправительственная организация, оказывающая гуманитарную помощь в КНДР.

 
 
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Северная Корея страдает от последствий рекордного неурожая. В результате суточный продуктовый паек в стране сокращен с 576 до 300 граммов на человека.
 
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