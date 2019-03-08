Длинноногий слон Дали пришел в Минск

В историческом центре Минска установили скульптуру длинноногого слона, автором образа которого был знаменитый испанский скульптор и художник-сюрреалист Сальвадора Дали . Объект расположен на улице Зыбицкой, сообщает БЕЛТА .

Высота монумента составляет более шести метров, а вес – более 2,5 тонны. Он станет частью экспозиции одного из международных выставочных проектов, который пройдет в Национальном художественном музее Беларуси 16 марта.

Сальвадор Дали зачастую использовал в своем творчестве образ видоизмененного слона, стоящего на длинных тонких ногах: испанец считал его олицетворением будущего. Впервые он нарисовал слона в картине «Искушение святого Антония» в 1946 году.

Ожидается, что у здания музея появится еще одна скульптура , сделанная по мотивам творчества Дали. Оба объекта будут находиться в городе до конца июня. Помимо них на выставке будет представлено множество шедевров художника, включая скульптуры, картины, ювелирные изделия и предметы декора.

Все экспонаты являются частью коллекции «Вселенная Дали», основанной итальянцем Бениамино Леви, который работал с художником в 1960-х годах прошлого века.