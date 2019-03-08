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Длинноногий слон Дали пришел в Минск

09.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В историческом центре Минска установили скульптуру длинноногого слона, автором образа которого был знаменитый испанский скульптор и художник-сюрреалист Сальвадора Дали. Объект расположен на улице Зыбицкой, сообщает БЕЛТА.

Высота монумента составляет более шести метров, а вес – более 2,5 тонны. Он станет частью экспозиции одного из международных выставочных проектов, который пройдет в Национальном художественном музее Беларуси 16 марта.

Сальвадор Дали зачастую использовал в своем творчестве образ видоизмененного слона, стоящего на длинных тонких ногах: испанец считал его олицетворением будущего. Впервые он нарисовал слона в картине «Искушение святого Антония» в 1946 году. 

Ожидается, что у здания музея появится еще одна скульптура, сделанная по мотивам творчества Дали. Оба объекта будут находиться в городе до конца июня. Помимо них на выставке будет представлено множество шедевров художника, включая скульптуры, картины, ювелирные изделия и предметы декора. 

Все экспонаты являются частью коллекции «Вселенная Дали», основанной итальянцем Бениамино Леви, который работал с художником в 1960-х годах прошлого века. 



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Теги: Минск
 
 
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Знаменитый сюрреалист зачастую изображал на своих шедеврах слона с длинными тонкими ногами. Для художника он олицетворял будущее.
 
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