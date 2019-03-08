|
Скоростное судно с сотней пассажиров врезалось в кита
Судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом — у острова Садо в Японском море. Об этом со ссылкой на Береговую охрану Японии сообщает The Japan Times.
Фото: japantimes.co.jp
На борту был 121 пассажир и четыре члена экипажа. В результате пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.
«Люди вокруг меня стонали от боли», — рассказал журналистам один из пассажиров.
На корме скоростного судна, которое используется как морской паром между портами Ниигата и Рёцу, образовалась 15-сантиметровая трещина, но это не помешало ему прибыть в пункт назначения. Также оказались повреждены подводные крылья.
Власти расследуют инцидент, но чиновники уже называют причиной столкновения кита или другое крупное морское животное.
Суда на подводных крыльях активно используются в Японии как способ быстро добраться из одного порта в другой. Попавшее в аварию судно, как пишет The Japan Times, способно развивать скорость 80 километров в час.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом — у острова Садо в Японском море. Об этом со ссылкой на Береговую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)