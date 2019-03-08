Скоростное судно с сотней пассажиров врезалось в кита

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На борту был 121 пассажир и четыре члена экипажа. В результате пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.





«Люди вокруг меня стонали от боли», — рассказал журналистам один из пассажиров.





На корме скоростного судна, которое используется как морской паром между портами Ниигата и Рёцу, образовалась 15-сантиметровая трещина, но это не помешало ему прибыть в пункт назначения. Также оказались повреждены подводные крылья.





Власти расследуют инцидент, но чиновники уже называют причиной столкновения кита или другое крупное морское животное.





Суда на подводных крыльях активно используются в Японии как способ быстро добраться из одного порта в другой. Попавшее в аварию судно, как пишет The Japan Times, способно развивать скорость 80 километров в час.



