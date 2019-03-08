Официально: в 2017 году польский паспорт получили более 750 белорусов









отчете статистического управления Евросоюза (Eurostat) о количестве иностранцев, получивших европейское гражданство в 2017 году, пишет TUT.BY Из них 56,6% оказались украинцами, 17,9% — белорусами, 5,2% — россиянами. Такая информация содержится встатистического управления Евросоюза (Eurostat) о количестве иностранцев, получивших европейское гражданство в 2017 году, пишет TUT.BY





В сообщении Eurostat приводится разбивка лишь по трем лидирующим позициям для каждой страны. Поэтому сложно выяснить, паспортами каких еще европейских государств обзаводились белорусы.





Стоит отметить, что 22 тысячи поляков получили паспорта других стран. У 63% из них появилось еще одно гражданство ЕС — британское или немецкое, говорится в отчете. Также популярностью у поляков пользовались Дания, Бельгия, Ирландия и Исландия.





Всего же гражданство стран ЕС получили 825 тыс. человек. В 2016 году этот показатель составлял 995 тыс. человек, в 2017 году — 841 тыс.





Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции. Следом идут албанцы (почти 59 тыс., 97% из них получили паспорта Италии и Греции) и индийцы (31,6 тыс. человек, 53% стали гражданами Великобритании).





Далее идут турки (почти 30 тыс. человек, более 50% получили паспорта Германии), румыны (25 тыс., из них 32% решили получить еще одно гражданство ЕС, в частности итальянское), пакистанцы (23,1 тыс., 45% стали гражданами Британии) и бразильцы (21,6 тыс., 74% из них получили паспорта Португалии и Италии).





Больше всего паспортов для иностранцев выдали в Италии (146,6 тыс.), далее — в Британии (123,1 тыс.), Германии (115,4 тыс.) и Франции (114,2 тыс.).





Гражданство Кипра в 2017 году получили более 5,5 тыс. человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне, 9,1% (502 человека) — британцы, 8,7% (479 человек) — украинцы.









пишет tut.by РБК напоминает, что в феврале 2019 года кипрский парламент проголосовал за законопроект об ужесточении выдачи инвесторам так называемых золотых паспортов, которые, как и вид на жительство, можно получить в обмен на инвестиции в экономику республики. Он вступит в силу с 31 января 2020 года,tut.by





В том же месяце власти Кипра ужесточили условия программы по выдаче гражданства за инвестиции, теперь инвесторам необходимо делать дополнительный взнос € 150 тыс. С 2013 года по этой программе было одобрено 1864 заявки, не считая членов семей заявителей, общая сумма инвестиций составила 6,6 млрд евро.



