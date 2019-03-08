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Мечислав Гриб попал в больницу

09.03.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб оказался в 10-й клинической больнице Минска.



Политик попал в больницу еще 7 марта с сердечными проблемами. "Надо подлечить немного сердце. Проблемы наблюдались и раньше, сейчас решился все-таки подлечиться", - рассказал "Белорусскому партизану" Мечислав Гриб. 



 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб оказался в 10-й клинической больнице Минска.
 
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