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Мечислав Гриб попал в больницу
Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб оказался в 10-й клинической больнице Минска.
Политик попал в больницу еще 7 марта с сердечными проблемами. "Надо подлечить немного сердце. Проблемы наблюдались и раньше, сейчас решился все-таки подлечиться", - рассказал "Белорусскому партизану" Мечислав Гриб.
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Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб оказался в 10-й клинической больнице Минска.
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