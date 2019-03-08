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Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота

09.03.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 9 марта, в Шаморине (Словакия) стартовал Кубок Европы по длинным метаниям, участие в котором примут 18 белорусских спортсменов.

Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота
фото: БФЛА
 Белорусский молотобоец - Александр Шиманович - который открыл соревновательную программу для нашей сборной, стал бронзовым призером в метании молота среди "молодежи", в лучшей из попыток отправив снаряд на 72.36м (личный рекорд спортсмена - 73.10).

Первым стал украинский спортсмен Михаил Кохан - 76.68, на второй позиции завершил выступление венгерский спортсмен Бенце Халас - 75.41, сообщили Телеграфу в Белорусской федерации легкой атлетики.


 
 
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Сегодня, 9 марта, в Шаморине (Словакия) стартовал Кубок Европы по длинным метаниям, участие в котором примут 18 белорусских спортсменов.
 
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