|
Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота
Сегодня, 9 марта, в Шаморине (Словакия) стартовал Кубок Европы по длинным метаниям, участие в котором примут 18 белорусских спортсменов.
фото: БФЛА
Белорусский молотобоец - Александр Шиманович - который открыл соревновательную программу для нашей сборной, стал бронзовым призером в метании молота среди "молодежи", в лучшей из попыток отправив снаряд на 72.36м (личный рекорд спортсмена - 73.10).
Первым стал украинский спортсмен Михаил Кохан - 76.68, на второй позиции завершил выступление венгерский спортсмен Бенце Халас - 75.41,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 9 марта, в Шаморине (Словакия) стартовал Кубок Европы по длинным метаниям, участие в котором примут 18 белорусских спортсменов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)