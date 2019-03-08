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Пьяный стрелок в Лиде повредил автомобиль и три автобуса с пассажирами из газового пистолета

09.03.2019 18:22 — Разное | Партизан  
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В Лиде 8 марта 20-летний парень из квартиры на первом этаже обстрелял окна автомобиля и трех маршрутных городских автобусов. Везде были пассажиры, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также переднее боковое стекло в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок. Люди не пострадали.

Первым в милицию обратился владелец легкового автомобиля с заявлением, что в его машину попал камень, повредив стекло. Потом стали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах, отмечают в УВД.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносил стрелок.


 
 
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В Лиде 8 марта 20-летний парень из квартиры на первом этаже обстрелял окна автомобиля и трех маршрутных городских автобусов. Везде были пассажиры, сообщает УВД...
 
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