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Пьяный стрелок в Лиде повредил автомобиль и три автобуса с пассажирами из газового пистолета
В Лиде 8 марта 20-летний парень из квартиры на первом этаже обстрелял окна автомобиля и трех маршрутных городских автобусов. Везде были пассажиры,
В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также переднее боковое стекло в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок. Люди не пострадали.
Первым в милицию обратился владелец легкового автомобиля с заявлением, что в его машину попал камень, повредив стекло. Потом стали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах, отмечают в УВД.
Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносил стрелок.
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В Лиде 8 марта 20-летний парень из квартиры на первом этаже обстрелял окна автомобиля и трех маршрутных городских автобусов. Везде были пассажиры, сообщает УВД...
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