Пьяный стрелок в Лиде повредил автомобиль и три автобуса с пассажирами из газового пистолета

В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также переднее боковое стекло в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок. Люди не пострадали.





Первым в милицию обратился владелец легкового автомобиля с заявлением, что в его машину попал камень, повредив стекло. Потом стали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах, отмечают в УВД.





Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносил стрелок.



