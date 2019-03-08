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Cимволическая команда недели в Лиге Европы

09.03.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли российские клубы «Краснодар» и «Зенит» соответственно.




 Сборная недели выглядит так: Трапп («Айнтрахт»), Дзаппакоста, Давид Луис (оба - «Челси»), Кулибали, Марио Руй (оба - «Наполи»), Педро («Челси»), Морланес («Вильярреал»), Фабиан Руис («Наполи»), Бен Арфа («Ренн»), Родриго («Валенсия»), Морено («Вильярреал»), пишет oxu.az

 
 
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УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли...
 
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