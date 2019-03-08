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Cимволическая команда недели в Лиге Европы
УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли российские клубы «Краснодар» и «Зенит» соответственно.
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УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы. В команде оказались футболисты «Валенсии» и «Вильярреала», которые в первых матчах 1/8 финала обыграли...
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